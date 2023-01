La Littizzetto denigra la prof presa a pistolettate

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Cucinarsi i fenomeni può essere divertente e perfino terapeutico ma si arriva a un punto che la fenomenologia dei fenomeni supera la realtà e diventa incommestibile dunque tossica. Uno di questi fenomeni è, fin dal secolo scorso, questa Lucianadetta Lucianina e non perché trattasi di comcia stagionata ma in quanto pseudointelligente sdoganata, di quelle capaci di erogare a ciclo continuo supercazzole indigeribili; l’ultima ha a che fare con l’insegnante di Rovigoa revolverate in faccia, pallini di gomma, che vuoi che sia, nella complicità omertosa di una classe intera: bene, la nostra, ma più vostra, meglio ancora loro, Lucianina si lancia una una serie di luoghi comuni sconcertanti che rimescolano un minestrone ribollente vapori di antiautoritarismo, lotta di classe, don Milani, Nessuno tocchi Caino, io speriamo che me la cavo, ...