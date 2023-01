La legge di Lidia Poët | nuova serie Netflix con Matilda De Angelis

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Ladiè laTV italiana che debutta sua febbraio con protagonistaDeLadiè lain 6 episodi, prodotta da Matteo Rovere, una produzione Groenlandia, e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, che debutterà il 15 febbraio 2023 suin tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.De, la prima donna in Italia ad entrare nell’Ordine degli Avvocati. Ladi: il teaser trailer della...

La Gazzetta dello Sport

La nuova serie italiana, con Matilda de Angelis ed Eduardo Scarpetta, debutta su Netflix il 15 ...Dopo esattamente 140 anni, la sua lotta viene celebrata anche con una serie su Netflix , LadiPoët , protagonista Matilda De Angelis, in arrivo il 15 febbraio sulla piattaforma. L'... La legge di Lidia Poët, la nuova serie di Netflix con Matilda De Angelis Alessandro Preziosi è protagonista di un mistery-drama in quattro puntate ambientate in Trentino, in un resort di lusso nella Valle del Vanoi ...Dopo il fallimento nel 2018, il progettista di chassis CaseLabs sembra pronto a tornare: non più negli Stati Uniti, ma in Svezia. Un appassionato ha acquistato i diritti sul marchio e punta al rilanci ...