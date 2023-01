La Juventus più bella nel momento più brutto

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Quarantotto ore di tempesta producono il paradosso della migliorstagionale, almeno nel primo tempo: la rabbiosa reazione d'orgoglio e le energie nervose spese per rimontare il gol-lampo di Lookman presentano il conto nella ripresa, dove l'Atalanta torna a riproporre uno dei suoi antichi marchi di fabbrica (quella di Maehle, sedicesimo diverso marcatore stagionale, è appena la seconda rete di un esterno di centrocampo) e poi incassa un 3-3 anni Novanta, su punizione di seconda di Danilo assistito da un colpo di suola di quel vecchio micione di Di Maria. Dopo aver subito appena 7 gol in 17 giornate ed essere rimasta imbattuta per otto gare di fila, il bunker di Allegri concede 8 reti in 180 minuti, cosa che allanon capitava dagli anni Ottanta: un'altra delle tante assurdità di una partita sospesa nello spazio-tempo di questo surreale ...

