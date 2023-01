La Juventus incarna il provincialismo italiano

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Definire lo juventinismo è operazione assai meno faticosa di quanto possa apparire, specie nei giorni apicali che tutti stiamo vivendo per la storia di questa secolare corrente di pensiero. La, infatti, è la declinazione sportiva di un valore fondante del Belpaese, ovvero il proprio– cosa che spiega agevolmente il motivo per cui i bianconeri siano da sempre, senza tema di smentita, la squadra con il maggior seguito nazionale. Ilè di semplice definizione. Contribuì a fornirne una convincente proprio Massimiliano Allegri in una delle sue interviste quando, rispondendo ad una delle solite deboli domande dei deboli giornalisti sportivi, affermò che il calcio, come la vita, è fatto di categorie. Cosa che, tutto sommato, non avrebbe trovato in disaccordo neppure Aristotele. C’è solo da aggiungere, a ...