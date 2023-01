La folla per il pullman e la Supercoppa in campo | la festa dei tifosi dell' Inter

(Di lunedì 23 gennaio 2023) E' stato un prepartita ricco di emozioni quello di- Empoli per i nerazzurri. I giocatori sapevano che l'accoglienza sarebbe stata particolare, ma lo hanno capito addirittura prima di entrare ...

Giornale di Sicilia

E' stato un prepartita ricco di emozioni quello di Inter - Empolii nerazzurri. I giocatori sapevano che l'accoglienza sarebbe stata particolare, ma lo hanno ... hanno trovato due ali diad ...Tutto attorno era seduta lae gli dissero: "Ecco tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle ... Gesù usa questa circostanzadare un insegnamento molto profondo: Al di à del profondo ... Bonaccini a Palermo, folla per il candidato segretario Pd: «Vogliamo un partito più popolare&raq Per Mara Carfagna "è l'uomo giusto". Bagno di folla per Massimiliano Quadrini, capolista di Azione alle elezioni regionali del Lazio. Oggi pomeriggio l'inaugurazione ...Ha incontrato i palermitani, ascoltato le loro richieste e i loro bisogni. Il candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini, ha partecipato ad un momento di confronto con militanti, amministrato ...