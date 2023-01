WIRED Italia

E' scioccante la trasformazionesubita da Magalli , alle prese da mesi con un tumore. E lo ... ecco perché ha scelto -- il salotto della Toffanin. 'Questo è quel che resta di me - dice ...... quello di là dalla vita, siin molti modi, tutti intellettualmente entusiasmanti, ma il più rilevante, in questo momento, è piuttosto semplice. Dante ci mostra la fatica materiale,... La fisica spiega l'intelligenza degli sciami e degli stormi Dopo quanto tempo si vedono i benefici della camminata sulla forma fisica E quali regole rispettare per un allenamento davvero efficace Se tra i buoni propositi per il nuovo anno c’è quello di cammi ...