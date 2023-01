«La dinamica sociale che non sempre è adeguata al contesto | per questo serve educare al mezzo» L’opinione di Federica Di Nardo

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Mauro Grimoldi, candidato consigliere alle elezioni regionali in Lombardia nella lista del candidato presidente Pierfrancesco Majorino, ha inserito nel suo programma elettorale la proposta di istituire un “patentino social“ in particolare per utilizzare Instagram e TikTok: non si tratta di un vero e proprio riconoscimento da ottenere per poter accedere ai social network, che hanno già delle regole per l’iscrizione dei minori, ma di corsi di educazione digitale da indirizzare ai più giovani.Diè un’influencer e content creator seguita su Instagram, dove pubblica fotografie scattate soprattutto durante i suoi viaggi all’estero, da 179mila persone. Divive tra Bergamo e Milano e nel 2013 ha fondato il blog The Cutielicious, che ora ha cambiato nome e ha preso quello della sua fondatrice. I social sono ormai uno ...