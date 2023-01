La Cina non ha intenzione di scaricare la Russia per avvicinarsi all’Occidente

(Di lunedì 23 gennaio 2023) «Il cuore di un uomo è indistinguibile dietro al suo petto». Lo dice un vecchio proverbio cinese. Spesso, però, chi da fuori guarda allasembra fermarsi proprio al petto, confondendolo col cuore. Nel bene e nel male. Osserva la forma, mentre la sostanza resta sfuggente e imperscrutabile. Pechino lo sa e modula movimenti e parole. Ancora di più in politica estera, ancora di più dopo l’invasione dellain Ucraina. Un’esigenza per provare a non perdere nulla e nessuno, porsi come attore responsabile senza davvero sporcarsi le mani e provare magari a guadagnarci qualcosa dal punto di vista strategico. Trasformare un problema in opportunità è una capacità che la Repubblica Popolare ha dimostrato di possedere più di una volta sul fronte diplomatico, pur rendendosi protagonista di passaggi a vuoto o veri e propri autogol in tempi più recenti. A ...

Il Fatto Quotidiano

Oggi torna a parlare la Lagarde, dalla qualesono attese novita' rispetto a quanto gia' ...salire il prezzo del gas in Europa e anche il petrolio potrebbe salire sulla scia delle riaperture in... quest'ultimo, che, a partire dal 2014, ha ricevuto decine di milioni di dollari dalla. E' per ... Inoltre,va trascurato che, a gennaio del 2021, l'attuale amministrazione americana aveva ... La Cina non fa più figli: carriera e qualità di vita le nuove priorità Lo smartphone Vivo Y55s 5G lanciato in Cina a fine 2021 arriva adesso anche in altri mercati, sebbene con una scheda tecnica differente e alcune modifiche dal punto di vista esteriore. La principale d ...PESCARA – Centinaia di migliaia di giocattoli non sicuri, arrivati negli scaffali di due negozi del pescarese da un deposito romano di prodotti cinesi contraffatti e venduti all’ingrosso. È ...