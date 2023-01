La Cina non fa più figli | carriera e qualità di vita le nuove priorità Ma è anche una protesta contro la “modernizzazione socialista”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Non accadeva dal 1961: lo scorso anno laha registrato un calo della popolazione complessiva. Vuole dire che per la prima volta dai tempi del grande balzo in avanti, i decessi hanno superato per numero le nascite: nel 2022 i nati sono stati appena 9,56 milioni, un 9,98% in meno rispetto ai 10,62 milioni del 2021. ll tasso di natalità nazionale è sceso al minimo storico di 6,77 nascite ogni mille persone – in calo rispetto a 7,52 nel 2021- il valore più basso dal 1949, anno in cui il governo ha cominciato a pubblicare i dati. Le morti sono state invece 7,37 ogni mille abitanti,le 7,18 dell’anno precedente. Sul lungo termine, gli esperti delle Nazioni Unite prevedono che la popolazione cinese – calata a 1,4118 miliardi dagli 1,4126 miliardi del 2021 – si ridurrà di ben 109 milioni di unità entro il 2050. Oltre il triplo rispetto a quanto ...