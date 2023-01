La Blu Basket torna a conoscere la sconfitta | a Torino ko 89-81

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Dopo sei vittorie consecutive, la Blula. Avincono i padroni di casa per 89-81. Ancora priva di Marini, la squadra di coach Finelli registra la quartastagionale, che comunque permette di mantenere stabilmente il terzo posto in classifica. Parte forte la Reale Mutua e, con un parziale di 18-8 si mette al comando del match. La Blureagisce ea contatto con un contro-break firmato da Clark, Lombardi e Bruttini. Il primo periodo finisce addirittura con la Gruppo Mascio in vantaggio di un canestro 20-22 con assist dell’ultimo acquisto Vitali per Bruttini.appoggia l’attacco sull’asse Vencato-Guariglia: 9 punti per lui nei primi 10?. I piemontesi dopo la prima pausa ...

