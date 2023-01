Kylie Jenner | che leonessa!

Io Donna

Da Carla Bruni a, tutte le donne della Paris Fashion Week Uomo 2023 C'è chi si è seduta nel front row, come la star delle Kardashian o l'ex première dame, e chi è salita in passerella, come Rosalía o ...Tra le celebrities in front row, Naomi Campbell, la cantante Noah Cyrus, sorella di Miley e il cantautore Moses Sumney. Lasciando la sede di Maison Margiela, inoltre, i presenti hanno ... Da Carla Bruni a Kylie Jenner, tutte le donne della Paris Fashion Week Uomo 2023 Dopo 11 mesi, l’influencer e il rapper Travis Scott hanno annunciato il nome del loro bambino. Kylie Jenner ha finalmente rivelato ai fan il nome del figlio. La star e il fidanzato Travis Scott hanno ...Kylie Jenner rivela il nome del secondogenito. Dopo 11 mesi, l’influencer e il rapper Travis Scott hanno annunciato il nome del loro bambino.