Kvaratskhelia atteso regolarmente domani a Castel Volturno

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il quotidiano "La Repubblica" riporta che Khvicha, attaccante del Napoli, è guarito dall'influenza e sarà disponibile per la gara contro la Roma: "Alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria importante contro la Salernitana, al Training Center disoprattutto il talento georgiano. Il fantasista è ormai guarito dall'influenza che lo ha tagliato fuori sia in Coppa Italia che in campionato e sarà quasi sicuramente disponibile contro la Roma".

Tutto Napoli

non ha ancora smaltito del tutto i sintomi influenzali che gli sono costati la ... Kvara èdomani per la rifinitura e si valuteranno le sue condizioni L'obiettivo è strappare almeno ...E' una vigilia molto intensa quella del Napolidal derby con la Salernitana. L'eliminazione in coppa Italia contro la Cremonese ha lasciato ... Non ci sarà, alle prese con una ... Kvaratskhelia atteso a Castel Volturno: pochi dubbi per la Roma Come riportato da La Repubblica, Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, è guarito dall'influenza e contro la Roma sarà in campo: "Alla ripresa ...Alla ripresa degli allenamenti dopo la vittoria importante contro la Salernitana, al Training Center di Castel Volturno è atteso soprattutto il talento georgiano.