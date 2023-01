Kevin Nash tranquillizza i fan | “Non commettero’ mai delle sciocchezze”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) I fan di tutto il mondo erano in agitazione per le ultime uscite di, leggenda del ring che sta passando il momento piu’ difficile della sua vita. Il giovane figlio è venuto a mancare recentemente e recentemente pubblicava suoi suoi canali socialparole non troppo confortevoli che facevano pensare a qualche mossa decisamente sbagliata. Fortunatamente si è corretto. Le sue parole “Non mi farei mai del male da solo… Vi giuro che è tutta la settimana che sento dirmi -ti amiamo, abbiamo bisogno di me, sei uno dei migliori big man-. Ecco, se volete salvarmi, dovete dire che io sono il miglior big man!”.

