Agenzia ANSA

"sovraccarica" l'imbarcazione da 'safari marino" ribaltatasi sabato scorso a Watamu, in, con a bordo 13 turisti italiani, oltre ad almeno 15 cittadini keniani di cui tre hanno perso la vita ...... ha rischiato di annegare mentre si trovava in vacanza in. Si trovava a Watamu sulla barca da ...in vacanza con le amiche Sarebbe dovuta tornare in Italia a inizio settimana ma dovrà ritardare ... Kenya: era 'sovraccarica' la barca con turisti italiani - Africa Il 2023 può rappresentare lo spartiacque della carriera per Gaia Sabbatini. L’azzurra inseguirà un risultato di prestigio già agli Europei indoor di inizio marzo, ma il vero obiettivo è rappresentato ...Era "sovraccarica" l'imbarcazione da 'safari marino" ribaltatasi sabato scorso a Watamu, in Kenya, con a bordo 13 turisti italiani, oltre ad almeno 15 cittadini keniani di cui tre hanno perso la vita ...