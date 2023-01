Juventus male in Borsa -5% dopo la penalizzazione

Agenzia ANSA

TORINO - Seduta molto difficile in Piazza Affari per ladopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima Champions League : il titolo, che a inizio giornata ha faticato a fare prezzo di ...Seduta molto difficile in Piazza Affari per ladopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima Champions league: il titolo, che a inizio giornata ha faticato a fare prezzo di ... Calcio: Juventus male in Borsa (-5%) dopo penalizzazione (ANSA) - MILANO, 23 GEN - Seduta molto difficile in Piazza Affari per la Juventus dopo la penalizzazione in classifica che potrebbe rendere irraggiungibile la qualificazione alla prossima Champions ...L’ex presidente della Juventus, Giovanni Cobolli Gigli, è intervenuto nella diretta Twitch di Calciomercato.com per commentare il caos Juventus: "Tra Calciopoli e questa nuova vicenda non c’è nessun r ...