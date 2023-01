Juventus | Locatelli | “Ci siamo uniti di più come gruppo | risponderemo sul campo”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Manuelè intervenuto ai microfoni di Sky Sport, nel post gara di-Atalanta, match terminato per 3-3: “Le questioni societarie è chiaro che ci toccano, inutile nasconderlo, ma noi dobbiamo rispondere sul, rispettare i tifosi. Dopo ieri ciancora di piùe dobbiamo ripartire da questo”. Il centrocampista bianconero ha poi concluso: “Il mister ci fa restare concentrati solo suled è a quello che dobbiamo pensare. In questa situazioni è bello avere tanti giovani che ti danno quella spensieratezza in più, stasera si sono visti dei veri uomini ed è quello che conta”. SportFace.

Sport Mediaset

6,5 Grande personalità. Suo lo spunto da cui nasce il rigore che vale il momentaneo 1 - 1. DI MARIA 7,5 A volte si lascia cadere troppo facilmente ma la sua luce illumina la. Segna ...Laè costretta a ributtarsi in avanti e Allegri inserisce Chiesa per uno spento Kostic. Al minuto 65 da una punizione dal limite conquistata daarriva il sesto gol della gara. Di ... JUVE, LOCATELLI: "CI SIAMO UNITI ANCORA DI PIÙ COME GRUPPO" - Sportmediaset Emozioni a non finire all’Allianz Stadium per il posticipo domenicale dalla 19a giornata della Serie A 2022-2023. Juventus-Atalanta si chiude sul punteggio di 3-3 ma poteva davvero finire in decine di ...Dopo il pareggio con l'Atalanta, Manuel Locatelli ha parlato del momento difficile che sta attraversando la Juve. "È chiaro che sono ...