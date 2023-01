Juventus | Di Maria | «Futuro? Prenderò la decisione con la mia famiglia che è felice qui»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Angel Di, attaccante della, ha parlato a Dazn al termine della partita contro l’Atalanta Angel Di, attaccante della, ha parlato a Dazn al termine della partita contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni: PAREGGIO – «E’ importante, credo che abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo fatto degli errori e dobbiamo migliorare. E’ dura essere lontani 20 punti dalla vetta di punto in bianco, ma continuano a lavorare con questa mentalità possiamo fare qualcosa di straordinario».– «Questo momento non incide. La miala prendo con la miache èqui. Il club è uno dei più grandi in Italia e in Europa». CONTINUA SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tuttosport

Die il suo futuro alla" Sono capitato nel peggior momento della Juve, ma sono contento, la Juve è grande. Dobbiamo essere forti e uniti. Il futuro Le decisioni le prendo con la mia ...La doppietta in casa della Juve e gli undici gol segnati, valgono a Lookman il titolo di migliore in campo allo Stadium. Dopo quattro gare in rete, Hojlund sottotono. Allegri si aggrappa a Di, migliore dei bianconeri, e a Milik che è una garanzia. Male Szczesny in occasione del primo vantaggio atalantino. Tutti i voti di Riccardo ... Landucci, Di Maria e la rabona di Juve-Monza: “Se c’era Allegri…” Angel Di Maria è tornato grande protagonista con la maglia della Juventus. Ancora un gol dopo quello contro il Napoli per l’argentino che questa sera ha offerto una prova di grande qualità. Nel post ...FINISCE ! JUVENTUS-ATALANTA 3-3: grande gara all'Allianz Stadium e nonostante la rimonta bianconera firmata nel primo tempo da Di Maria e Milik, nella ripresa arriva la risposta degli ospiti con Lookm ...