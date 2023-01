Juventus Atalanta | Gasperini | «Soddisfatto della mia squadra Stasera episodi dubbi»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Le dichiarazioni in conferenza stampa di Gian Pierodopo il match di Serie A traAl terminepartita di Serie A tra, l’allenatore nerazzurro Gian Pieroha rilasciato qualche dichiarazioni sul match. RISULTATO – «visto che abbiamo affrontato unamolto motivata, molto adrenalinica. Il modo in cui abbiamo giocato ha colmato molto il rammarico sui rigori: assai». BILANCIO– «Laha riscontrato una grande crescita, poi dipende dai punti di vista». EUROPA – «Il nostro obiettivo era capire che crescita potevamo fare anche in ottica classifica. Quando siamo andati in Champions ...