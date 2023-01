Corriere dello Sport

La doppietta in casa della Juve e gli undici gol segnati, valgono a Lookman il titolo di migliore in campo allo Stadium. Dopo quattro gare in rete, Hojlund sottotono. Allegri si aggrappa a Di Maria, ...Partita ad altissima tensione allo Stadium di Torino, con lache ospita l'nel primo match seguito alla stangata Figc che l'ha affossata al decimo posto in classifica: 3 - 3 all'Allianz Stadium in un match che non ha conosciuto mai pause. I ... Juventus-Atalanta 3-3: pari show tra Allegri e Gasperini LIVE Così El Fideo, autore del momentaneo 1-1: "Sono arrivato nel momento peggiore del club, ma abbiamo una mentalità vincente. Dobbiamo continuare a lavorare" ...Angel Di Maria ha parlato dopo il 3-3 contro l'Atalanta: "Un punto importante, nonostante alcuni errori abbiamo fatto una grande partita. La qualificazione ...