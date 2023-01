Juventus-Atalanta 3-3 | Gasperini | “Siamo in crescita”

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico dell’Gian Pieroha commentato il pareggio pirotecnico dell’Allianz Stadium contro la, sottolineando la prova dei suoi calciatori. A partire dal trio d’attacco composto da Boga, Lookman e Hojlund, in un paragone con Gomez, Ilicic e Zapata: “Hanno caratteristiche diverse. Zapata ha grande fisicità, Hojlund di fisicità deve metterne ancora, ha ancora 19 anni ed è destinato a crescere. Papu e Ilicic erano bravissimi tecnicamente, mentre Boga e Lookman prediligono la velocità”. Un cenno, poi, sulladella squadra rispetto alle difficoltà di inizio stagione, soprattutto in fase offensiva: “cresciuti rispetto all’inizio del campionato, in virtù della freschezza e della velocità che si sono aggiunti. È una squadra ...