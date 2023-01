Juventus-Atalanta 3-3 | De Roon | “Obiettivo Europa”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il centrocampista dell’Maarten Deha commentato lo spettacolare pareggio dell’Allianz Stadium con la, nella pirotecnica sfida terminata con il punteggio di 3-3. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita: “È un peccato non ottenere il risultato pieno, ma per quanto si è visto il 3-3 è un risultato giusto. La vera? Stiamo segnando e attacchiamo bene. Siamo sempre stati una delle squadre con più gol, se segni tanto hai più chances di vincere. Solitamente quando fai tre gol vinci, ma la Juve sta giocando bene e ha meritato di pareggiare”., De: “, ma…” Proseguendo nella sua intervista ai microfoni di Sky Sport, Maarten De ...

