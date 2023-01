Juventus | altro che Vlahovic | il giocatore da cui ricavare più soldi è un altro

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Laè stata colpita da una durissima penalizzazione; sul mercato sembra essere uno ilin grado di portare tanti. LaPresseMomento veramente complicato per lacolpita da una durissima penalizzazione: meno quindici in campionato e bianconeri che scivolano dal terzo al decimo posto. Sanzione difficile da accettare per i tifosi che hanno manifestato tutto il loro dissenso sui social; la rabbia di fronte ad una sanzione andata a colpire solo la Juve è tanta. La squadra, ora, è chiamata ad una notevole prova di forza; se lo scudetto è definitivamente sfumato (già prima era una missione piuttosto complessa), ora diventa difficile anche la qualificazione alla prossima Champions League. Attualmente il quarto posto dista dodici punti; distanza notevole considerando anche le squadre che i ...

Tuttosport

Milan che, tra l', arriva anche da due 2 - 2 consecutivi in campionato, il primo a San Siro ... La vittoria del Napoli a Salerno e la penalizzazione inflitta allahanno ridisegnato le ...- ha spiegato l'avvocato - La procura ha unfascicolo pendente sulla manovra stipendi che ... In merito alla possibile sanzione Uefa : 'La Uefa ha acceso un faro molto potente sullain ... Toloi abbatte Milik: Juve-Atalanta, altro episodio dubbio Caso plusvalenze, l'incubo per la Juventus non sembra essere ancora finito. I 15 punti di penalizzazione sembrano solo l'inizio per la ...Federico Chiesa, attaccante esterno della Juventus e d ex giocatore della Fiorentina, potrebbe presto entrare nella lista degli obiettivi di mercato del Real Madrid. Stando ad ...