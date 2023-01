Juventus -15!

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Partita ad altissima tensione a Torino, con lache ospita l’Atalanta nel primo match seguito alla stangata Figc che l’ha affossata al decimo posto in classifica. Il clima – nonostante in tribuna si geli – è bollente per la decisione della Corte d’Appello della Figc di penalizzare di 15 punti i bianconeri! Pari e

Il portale spagnolo racconta della situazione che sta vivendo lacon il menoche complica terribilmente il suo campionato. Chiesa - Calciomercato.itDopo essere stato fermo per quasi un ...In collegamento c'è anche l'avvocato Grassani, interpellato sul procedimento che ha portato alla penalizzazione dipunti inflitta allaper il caso plusvalenze. 'Complimenti all'avvocato ...Michele Criscitiello su Sportitalia.com: " Il -15 se lo aspettavano in pochi. La mattina stessa, con la richiesta del -9, faceva presagire un tarallucci e vino a -3, massimo -4. In serata ...Calcio Serie A: Juventus-Atalanta 3-3, pari rocambolesco spettacolo e gol e commenti al post-partita Calcio Serie A: Juventus-Atalanta 3-3, pari rocambolesco allo Stadium. Spettacolo e gol a Torino: D ...