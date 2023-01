Juve Stabia | altro scivolone | Mulè lancia il Monopoli

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il passo falso con il Monterosi, lacade ancora. Le vespe non riescono a riscattarsi, venendo sconfitte sul campo del. Decisiva una rete dial quarto d’ora del secondo tempo che ha condannato la formazione di Colucci all’ottavo ko stagionale. Una sconfitta che non consente alladi balzare in quarta posizione e di scavalcare l’Audace Cerignola. I partenopei, anzi, vedono avvicinarsi proprio l’undici di Pancaro, distante adesso appena tre lunghezze. L’unico punto conquistato nelle ultime tre uscite ha frenato la scalata delle vespe, attese adesso da un’altra trasferta. Domenica prossima, infatti, Zigoni e compagni faranno visita alla Viterbese, fanalino di coda del girone C di serie ...

