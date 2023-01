«Juve sotto shock per il 5-1 | non per il -15»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Sul Corriere dello Sport Alberto Dalla Palma fornisce quest’analisi a proposito del pareggio 3-3 frantus e Atalanta. «É difficile sostenere che la squadra di Allegri abbia pagato dal punto di vista emotivo l’improvviso meno 15, perché i gol se li è fatti da sola: prima la papera di Szczesny, poi il terribile errore di Danilo e, infine, la distrazione di Alex Sandro. Come dire: loè stato provocato dalla cinquina del Napoli e non dagli eventi successivi, perché lanon è crollata come collettivo bensì ha pagato le sciocchezze del singoli. E nonostante tutto è riuscita a risalire la corrente, a ribaltare momentaneamente il verdetto e a recuperare ancora il pareggio contro un’Atalanta che sembra la fotocopia della precedente, talentuosa, spettacolare e divertente». L'articolo proviene da Calcio News 24.