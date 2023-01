Juve | Scanavino | «Sentenza ingiusta | nostra posizione solida»

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 23 gennaio 2023)ntus-Atalanta è stata la prima partita di Serie A per la “nuova” società bianconera sotto la guida di Gianluca Ferrero come presidente. Ma è stata anche la prima gara giocata dalla formazione di Massimiliano Allegri con la penalizzazione di 15 punti decisi dalla Procura FIGC in merito alla indagine sulle plusvalenze registrate dallanelle L'articolo proviene da Calcio e Finanza.