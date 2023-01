Juve | Locatelli | 'Ci siamo uniti ancora di più come gruppo | ripartiamo da questo'

Sport Mediaset

Al minuto 65 da una punizione dal limite conquistata daarriva il sesto gol della gara. Di Maria la tocca per Danilo che calcia potente facendo passare la palla tra le maglie nerazzurre in ...Che forse non è bastato a evitare contraccolpi psicologici della penalizzazione, o almeno è il dubbio che viene nel vedere, dopo quattro minuti,regalare palla all'Atalanta sbagliando una ... JUVE, LOCATELLI: "CI SIAMO UNITI ANCORA DI PIÙ COME GRUPPO" - Sportmediaset CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale di Juventus-Atalanta, match divertentissimo valido per la diciannovesima giornata della Serie A Tim 2022/2023. Nel ...Il centrocampista bianconero non ha dubbi: “Stasera si sono visti uomini. Noi possiamo fare solo una cosa: rispondere sul campo, dare tutto per questa maglia” ...