Juve | la singolare spiegazione di Allegri sull' errore di Szczesny contro l' Atalanta

Corriere dello Sport

Nel post - gara, Allegri ha spiegato in manieraquanto accaduto al suo portiere: " Szczesny un errore così non la farà mai più , aveva tanta tensione addosso perché è un ragazzo sensibile " ...Ovviamente, aspettando l'esito dei due posticipi spalmati tra lunedi e martedi, in questospezzatino della 19° giornata di Serie A: Inter - Empoli il 23 gennaio, Lazio - Milan il 24. Gli ... Juve penalizzata: la Uefa aggiorna la classifica, la Lega Serie A ancora no La "papera" dell'estremo difensore ha permesso ai bergamaschi di passare in vantaggio dopo quattro minuti di gioco ...Il massimo campionato di calcio arriva al giro di boa spaccato in quattro tronconi. In vetta c’è un Napoli che alle sue spalle ha fatto il vuoto e ...