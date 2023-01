Juve | la penalizzazione fa crollare il titolo in Borsa | la società non fa prezzo

Corriere dello Sport

Aspettiamo che la Corte d'Appello della Figc faccia uscire il suo ricorso per capire le motivazioni per cui solo laha avuto 15 punti die le altre squadre no ". "Il discorso ...Adesso invece, alla luce delladi - 15 e dei prossimi processi sportivi, appelli e varie, è davvero impossibile poter capire cosa succederà in casa. La gara contro l'Atalanta ha ... Penalizzazione Juve, l’altra faccia di una sentenza Il brasiliano è uscito dal campo in lacrime: si è scusato con i compagni di squadra per l'errore commesso nonostante il gol ...(Teleborsa) - Sotto pressione il titolo Juventus che non riesce a fare prezzo in Borsa in avvio di contrattazione. Le azioni, al momento, segnano un calo teorico dell'11,2%. A pesare sul titolo del cl ...