Juve | la penalità può essere un assist per i Pm a Torino

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 23 gennaio 2023) La sentenza di consapevolezza, con 15 punti di penalizzazione, potrebbe aggravare la posizione dellantus anche nel processo ordinario. La sentenza, che ha portato anche all’inibizione di diversi ex dirigenti bianconeri più Federico Cherubini attualmente direttore sportivo, è una carta in più su cui i pm possono far leva anche nel procedimento che inizierà a L'articolo proviene da Calcio e Finanza.