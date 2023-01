Juve | intercettazione tra dirigenti | «Plusvalenze? Nessun intento doloso»

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “No no, non c’è…” e ancora: “no. Se loro quello stanno cercando non troveranno nulla, non troveranno nulla”. A dirlo è Stefano Bertola, all’epoca dirigente preposto alle scritture contabili dellantus, a quanto emerge da un’a proposito delle presunte, che si colloca nel contesto dell’ispezione Consob, riferita a una conversazione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Il Fatto Quotidiano

Un mese per preparare il ricorso Laè già al lavoro. Ha un mese per presentare ricorso al ... Cinque i punti di accusa: il libro nero di Fabio Paratici, l'tra John Elkann e Andrea ...I dirigenti dellae la squadra hanno subito pesanti penalizzazioni e sanzioni a causa di ... Neanche se in una eventualesi dovesse ascoltare una persona che dice di essere stato ... Juventus, il peso delle intercettazioni sulle plusvalenze “artificiali” nella sentenza Figc L'avvocato Dario Canovi ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai fatti, avvenuti venerdì 20 gennaio 2023, riguardanti la Juventus ...Carlo Rombolà ha epresso delle opinioini in merito alla questione delle plusvalenze, che ha portato alla penalizzazione della Juventus ...