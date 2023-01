Corriere dello Sport

La situazione delicata della, quindi, si riflette anche sull'andamento legato alla Borsa ...AGI - Tirare le orecchie ad Agnelli 'Le orecchie non so se le troverei in mezzo a tutta quella barba, quindi lascerei stare. Lo ringrazierei per quello che ha fatto nei primi anni della, perscudetti vinti, anche grazie all'aiuto di Marotta.direi che ha fatto male a circondarsi di una serie di persone'. Lo ha detto Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus in ... Juve, gli effetti sulla Borsa dopo la penalizzazione (Teleborsa) - Sotto pressione il titolo Juventus che non riesce a fare prezzo in Borsa in avvio di contrattazione. Le azioni, al momento, segnano un calo teorico dell'11,2%. A pesare sul titolo del cl ...I 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus per il caso plusvalenze potrebbero non essere gli unici: la Procura della FIGC, come riportato dal "Corriere dello Sport", guarda ...