Juve giù in Borsa | ora a Exor il delisting conviene più che mai

Leggi su calcioefinanza

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Gli effetti indella penalizzazione di 15 punti allantus per il caso plusvalenze tornano a far circolare l’ipotesiper il club bianconero. Dopo le voci delle scorse settimane, infatti, ora il nuovo calo di valore delle azioni potrebbe agevolare l’operazione per, la holding degli Agnelli-Elkann azionista di maggioranza dellantus con L'articolo proviene da Calcio e Finanza.