Juve | due buone notizie | Pogba e Vlahovic tornano a disposizione

La Juventus dopo il 3 - 3 contro l'Atalanta pensa già alla prossima sfida di domenica contro il Monza. Allegri ritrova Pogba e Vlahovic. Il punto del ...In Serie A si chiude il girone d'andata conposticipi ovvero Bologna - Cremonese delle ore 18.30 e Inter - Empoli delle 20.45 mentre in Lega Pro si gioca Monopoli -Stabia. Si gioca anche in ... Juventus, Marchisio: "Le plusvalenze si fanno in due" "Che c'è qualche ragazzo che non gioca, le solite cose. Poi il campionato sta dicendo che il Napoli è la squadra migliore".Nel suo editoriale per Calciomercato.com, Giancarlo Padovan sulla Juve ha scritto: "Nessun trauma, nessun disagio. La Juve, surclassata sette giorni fa dal 5-1 di Napoli e penalizzata ...