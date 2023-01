Juve | Cobolli Gigli | “Si aspetti rigidità da Uefa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – Lantus deve aspettarsi “un atteggiamento rigido della”. Lo dice ai microfoni di Radio Anch’io sport l’ex presidente bianconero Giovanni. “Evelina Christllin, membro del consiglio Fifa in quotae tifosa della, ha detto che è una botta pesante, che bisogna ripartire a testa bassa, ma anche lei ha fatto presente che sono state fatte una serie di cose che l’hanno indotta a prendere le distanze dalla dirigenza della. Quindi è chiaro che sono state fatte delle cose che non dovevano essere fatte e che è mancata una persona importante come Marotta. Non voglio divinizzarlo, ma era in grado di gestire bene il settore sportivo”. “La storia si ripete nel senso che lapotrebbe essere soggetta a ...