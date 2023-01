«Joe Biden si ricandiderà nel 2024» L’annuncio della portavoce della Casa Bianca

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Il presidente americano Joeintende ricandidarsi allanel. A dirlo, in attesa delufficiale, è la, Karine-Jean Pierre, rispondendo alle domande dei giornalisti sull’ultima perquisizione dell’Fbi nella siain Delaware e sul ritrovamento di nuove carte segrete. «Lo ha detto dopo le elezioni di mid-term: intende ricandidarsi», ha svelato la. Classe 1942,ha compiuto 80 anni lo scorso novembre. Se dovesse essere rieletto per un nuovo mandato nel, lo terminerebbe all’età di 86 anni. su Open Leggi anche: Usa, perquisita ladi Joe ...

