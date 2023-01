(Di lunedì 23 gennaio 2023) In vista deldiper preparare il Guinnes Sei Nazioni 2023, lo staff tecnico della Nazionale Italiana di rugby guidato dal commissario tecnico Kieranhato Riccardoe Edoardo. Nella giornata odierna i due giocatori effettueranno un lavoro sul campo del Payanini Center diinsieme al resto del gruppo., seconda linea che milita nella Benetton Rugby, torna in Nazionale dopo il suo esordio in Scozia durante l’ultima partita del Sei Nazioni 2021. Per, invece, si tratta della prima chiamata da parte della Selezione maggiore: è inoltre sceso in campo con l’Italia A nella vittoria contro la Romania A di sabato scorso a Viadana. SportFace.

SPORTFACE.IT

Verona " Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby Maschile guidato da Kieranha convocato Riccardo Favretto e Edoardo Iachizzi per il raduno di Verona in preparazione del Guinness Sei Nazioni 2023. Entrambi gli atleti nella giornata odierna svolgeranno lavoro sul campo ...Giovedì 26 gennaio alle 12.30 è in programma il lancio italiano del Guinness Sei Nazioni 2023 che vedrà la partecipazione di Kierane Michele Lamaro, mentre sabato 28 gennaio sarà ... Italrugby, Crowley convoca Favretto e Iachizzi per il raduno di Verona La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario dei Test Match estivi della Nazionale Maggiore Maschile inseriti all’interno della preparazione alla Rugby World Cup 2023 in Francia. Il c ...Italrugby A: Fusco in panchina contro la Romania Il napoletano potrà tornare utile a partita in corso. E’ giornata di vigilia per la Nazionale A di rugby. Sabato, con fischio d’inizio alle 14:00 allo ...