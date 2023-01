Italia | Mancini | “Va data fiducia ai giovani | bisogna cambiare mentalità”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Nel calcio è più difficile il cambio generazionale rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. Indobbiamola nostrae pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli.dargli”. Lo ha dichiarato il Ct della nazionale di calcio, Roberto, durante “Allenare l’Azzurro” al Salone d’Onore del Coni. “dare loro la possibilità di fare errori e di essere chiamati dalle nazionali – prosegue – L’U.21, ad esempio, arriva a fine biennio con giocatori di 23 anni e alcuni di loro non giocano ancora in prima squadra. Per noi così è faticoso cercare i talenti”. Rivolgendosi al Ct della pallavolo, Fefè De Giorgi,ha aggiunto: “Quando ha messo dentro tutti i ragazzi e ha ...

