Italia | Mancini su Zaniolo | “Ragazzo di grandi qualità che deve mettersi a disposizione della squadra”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) “Situazione? Il mio ‘osservatorio’ è sempre lo stesso. Dal primo giorno che l’ho visto penso che sia uncon, credo che debbacome sempre, come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento”. Così il Ct azzurro, Roberto, parlando del giocatore non convocato dalla Roma nell’ultima partita di Serie A contro lo Spezia, a margine di un evento al Coni. SportFace.

Fantacalcio ®

Inspesso vince la difesa. Non lo dicono le opinioni ma numeri e statistiche. Lo sa bene ... Una nota di merito per, Smalling e Ibanez, ma pure per il resto della squadra che sembra aver ...Il commissario tecnico Robertoha parlato questa mattina durante l'evento "Allenare l'Azzurro" al Salone d'Onore del Coni ... Indobbiamo cambiare la nostra mentalità e pensare che i ... Italia, Mancini: "Bisogna dare fiducia ai giovani, dobbiamo cercare di riscattarci" Bisogna dar loro fiducia”. E’ il pensiero del ct della nazionale di calcio italiana, Roberto Mancini. Il commissario tecnico è intervenuto durante “Allenare l’Azzurro”, evento in corso questa mattina ...Il ct della Nazionale è intervenuto durante la manifestazione "Allenare l'Azzurro" in corso al Salone d'Onore del Coni ...