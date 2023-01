Italia e Algeria | al via cooperazione nelle attività spaziali a scopi pacifici

RaiNews

La partnership traoggi è ulteriormente rafforzata ed è confermato il ruolo chiave dell'come uno dei principali fornitori di energia dell'Europa". Eni è presente in...Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della cerimonia di firma degli accordi con l'. / Palazzo Chigi Giorgia Meloni in Algeria: l'omaggio a Mattei e l'incontro con il presidente Tebboune - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" Roma, 23 gen. (askanews) - Rafforzare le relazioni tra Italia e Algeria in campo politico, economico e culturale. È l'obiettivo della dichiarazione congiunta firmata ad Algeri dal presidente del Consi ...Italia e Algeria rafforzano la loro cooperazione con la dichiarazione congiunta tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente algerino Abdelmadjid ...