Italia-Algeria | Meloni | ' rafforzeremo partenariato | ponte tra Nord e Sud Mediterraneo'

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Algeri, 23 gen. (Adnkronos) - "Vogliamo sperimentare nuovi campi di questa collaborazione, rafforzarla nel campo energetico, politico e culturale. Puntiamo a unper aumentare prospettive di crescita, in ottica di costruire ponti tra sponde dele stabilizzare la regione, che per l'e l'Europa è strategica. Serve un piano Mattei per l'Africa, su base paritaria con i paesi della sponda sud delper trasformare le crisi in opportunità". Lo ha detto il premier Giorgia, nel corso delle dichiarazioni congiunte alla stampa con il Presidente della Repubblica algerino Abdelmadjid Tebboune.

