Italia-Algeria | Meloni | “Costruito ponte | sarà utile a Europa intera”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno il più possibile di affrontare una situazione geopolitica difficile costruendo il più possibile ponti” e quello trae Algeri “è uno straordinarioche può tornareall’per l’approvvigionamento” energetico. Così la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa ad Algeri insieme al presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune. “Oggi l’è il nostro principale fornitore di gas. Sono state firmate due intese da Eni e la sua omologa algerina, un’intesa per ridurre le emissioni di gas serra, quindi per uno sviluppo sostenibile, e l’altra è per giungere ad un incremento delle esportazioni di gas dall’all’e ...

Il Sole 24 ORE

Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune, al termine della cerimonia di firma degli accordi con l'avvenuto ad Algeri. / Palazzo ...AGI/Vista - "L'è per l'un partner affidabile e di assoluto rilievo strategico. Abbiamo firmato una dichiarazione congiunta che sottolinea le eccellenti relazioni, ma che non ci vogliamo fermare qui. L'... Meloni in Algeria: la soluzione alla crisi è il mix energetico Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Dal nostro inviato ad Algeri Si fanno sempre più stretti i rapporti tra Italia e Algeria. Nel segno del gas. Giorgia Meloni e il presidente algerino Tebboune hanno appena firmato, ...