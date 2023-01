Italia-Algeria | Meloni | “Costruito ponte | sarà utile a Europa intera”

(Di lunedì 23 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Abbiamo bisogno il più possibile di affrontare una situazione geopolitica difficile costruendo il più possibile ponti” e quello trae Algeri “è uno straordinarioche può tornareall’per l’approvvigionamento” energetico. Così la presidente del Consiglio Giorgia, nelle dichiarazioni alla stampa ad Algeri insieme al presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune. “Oggi l’è il nostro principale fornitore di gas. Sono state firmate due intese da Eni e la sua omologa algerina, un’intesa per ridurre le emissioni di gas serra, quindi per uno sviluppo sostenibile, e l’altra è per giungere ad un incremento delle esportazioni di gas dall’all’e ...

La partnership traoggi è ulteriormente rafforzata ed è confermato il ruolo chiave dell'come uno dei principali fornitori di energia dell'Europa". Eni è presente in...Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della cerimonia di firma degli accordi con l'. / Palazzo Chigi Giorgia Meloni in Algeria: l'omaggio a Mattei e l'incontro con il presidente Tebboune - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" Roma, 23 gen. (askanews) - Rafforzare le relazioni tra Italia e Algeria in campo politico, economico e culturale. È l'obiettivo della dichiarazione congiunta firmata ad Algeri dal presidente del Consi ...Italia e Algeria rafforzano la loro cooperazione con la dichiarazione congiunta tra la premier italiana Giorgia Meloni e il presidente algerino Abdelmadjid ...