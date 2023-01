Italia - Algeria | firmati accordi di cooperazione Meloni | ' Possibile piano Mattei'

RaiNews

La partnership traoggi è ulteriormente rafforzata ed è confermato il ruolo chiave dell'come uno dei principali fornitori di energia dell'Europa ' ha commentato l' ...La partnership traoggi è ulteriormente rafforzata ed è confermato il ruolo chiave dell'come uno dei principali fornitori di energia dell'Europa". Eni è presente in... Giorgia Meloni in Algeria: l'omaggio a Mattei e l'incontro con il presidente Tebboune - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" Ma Tebboune ha anche auspicato che tra i due Paesi si vada “oltre gli scambi energetici, delle forniture di gas e idrogeno L’Italia, ha proseguito, considera “l’Algeria un partner fondamentale per que ...(Agenzia Vista) Algeri 23 gennaio 2023 “Il Governo algerino sta facendo un grande lavoro per favorire ulteriori investimenti esteri, facilitando e stabilizzando il mercato. C’è grande voglia delle az ...