Italia - Algeria | Confindustria - Crea firmano accordo collaborazione

RaiNews

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi e il presidente del Consiglio del Rinnovamento economico algerino (Crea) Kamel Moula hanno firmato un accordo di collaborazione. L'intesa è stata firmata ad ...Lo ha dichiarato il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune, al termine della cerimonia di firma degli accordi con l'avvenuto ad Algeri. / Palazzo ... Giorgia Meloni in Algeria: l'omaggio a Mattei e l'incontro con il presidente Tebboune - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il premier Giorgia Meloni annuncia che "l'Italia intende realizzare un partenariato con l'Algeria che consenta a entrambi di alimentare le prospettive di crescita e sviluppo, nell'ottica di costruire ...