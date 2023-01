Italia - Algeria | accordo Eni - Sonatrach per nuovo gasdotto idrogeno

RaiNews

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della cerimonia di firma degli accordi con l'. / Palazzo ChigiLa partnership traoggi è ulteriormente rafforzata ed è confermato il ruolo chiave dell'come uno dei principali fornitori di energia dell'Europa ' ha commentato l' ... Giorgia Meloni in Algeria: l'omaggio a Mattei e l'incontro con il presidente Tebboune - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" - Meloni: "Piano Mattei è un modello di sviluppo per l'Africa" Ma Tebboune ha anche auspicato che tra i due Paesi si vada “oltre gli scambi energetici, delle forniture di gas e idrogeno L’Italia, ha proseguito, considera “l’Algeria un partner fondamentale per que ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...