Italia 2023 | fuga dal lavoro non flessibile

(Di lunedì 23 gennaio 2023) Grandi dimissioni: in 9 mesi insono state 1,6 milioni. Si allarga nel mondo e anche nel nostro Paese, il fenomeno dei lavoratori che lasciano il posto fisso. Negli Usa si è toccato il record di 4,3 milioni di lavoratori dimessi, innel 2022 c’è stato un aumento del 22% rispetto al 2021. In Usa lo chiamano Great Resignation o Big Quit, inle Grandi dimissioni non sono a quei livelli, ma i numeri sono in forte salita. “In meno del 50% dei casi è per raggiungere una condizione economica migliore, ma la maggioranza delle dimissioni avviene per l’aspirazione ad avere più tempo per la famiglia e per se stessi, per crescere professionalmente e come persona e per dare un senso al proprio”, spiega Sabrina Bonomi, professoressa di organizzazione aziendale all’Università e-Campus e socia fondatrice ...