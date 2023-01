(Di lunedì 23 gennaio 2023) Per ladel protocollo d'Intesa su Ita con Lufthansa da parte del Mef "serietà vuole che siadi, non di giorni". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloa ...

Agenzia ANSA

Per la firma del protocollo d'Intesa sucon Lufthansa da parte del Mef "serietà vuole che sia questione di settimane, non di giorni". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarloa margine di un convegno sul lavoro ...Cattivissimo Mes Intanto, all'ultimo Eurogruppo, il ministro dell'Economia Giancarloha ... EMERGENZE INDUSTRIALI Si vola Venerdì il cda diRoma discuterà molto probabilmente l'offerta ... Ita: Giorgetti, per la firma Mef è una questione di settimane - Economia Per la firma del protocollo d'Intesa su Ita con Lufthansa da parte del Mef "serietà vuole che sia questione di settimane, non di giorni". (ANSA) ...L’ombra di Francesco Giavazzi continua ad allungarsi anche sulle nomine del governo Meloni. Perché sarebbe stato proprio il consigliere draghiano a sponsorizzare con Il ministro Giancarlo Giorgetti il ...