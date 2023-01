Irene Testa è ospite della rubrica Omnibus de LA7

Radio Radicale

Iran, la testimonianza della giovane estetista Shima Rezaii sulla vita nel suo paese e sulle proteste contro il regime. Puntata di "è ospite della rubrica Omnibus de LA7" di lunedì 23 gennaio 2023 che in questa puntata ha ospitato Gaia Tortora (vice direttore del Tg La7),(tesoriere del Partito Radicale ...... insieme a(Caterina Shulha) , sua nuova compagna. Per Marco, meccanico che si è appena risollevato dal fallimento della sua officina, alloggiare in quell'albergo è un colpo di. Ma ha un ... Collegamento con Irene Testa, aggiornamenti sulla manifestazione ... Per Alex Meret è stata un'estate molto difficile, tra dubbi societari e di Spalletti, al possibile addio allo Spezia e infine le voci ...Concluso al PalaCattani di Faenza il 36° Campionato Italiano Indoor Para-Archery. La manifestazione organizzata dagli Arcieri Faentini col supporto del Comitato Regionale Fitarco Emilia Romagna e di a ...