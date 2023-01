(Di lunedì 23 gennaio 2023) - Per tutta la settimana, a partire da oggi, una finestra a Omnibus sull'. 'Non avevamo speranza, perché per una protesta semplice venivamo arrestati, torturati, violentati' ha raccontato un'...

TGLA7

- Per tutta la settimana, a partire da oggi, una finestra a Omnibus sull'. 'Non avevamo speranza, perché per una protesta semplice venivamo arrestati, torturati, violentati' ha raccontato un'attivista iraniana che è fuggita dal Paese. 'I giovani si sono stancati, ...... Agnese Pini (direttrice dei quotidiani del Gruppo Monrif),Lamouchi (attivista iraniana), ... Decessi, Donna, Esteri, Francesco, Gesuiti, Giornali, Giovani, Giustizia, Guerra, Integralismo,, ... Iran, Shima Rezaii: 'Nel mio paese non potevo più respirare'